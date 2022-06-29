Потомок тюменских купцов расскажет о судьбе семьи Колокольниковых

Встреча с представителем купеческой династии Иваном Арсеньевичем Колокольниковым, прямым потомком Антона Ивановича Колокольникова по линии старшего сына пройдет 6 июля в 18:15 в Музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 18).

Иван Колокольников – кандидат исторических наук, доцент Иркутского государственного университета прочитает лекцию "Судьбы детей тюменского купца 1-й гильдии Антона Ивановича Колокольникова".

"Музей более года сотрудничает с потомками купцов Колокольниковых из Иркутска и Москвы. В прошлом году встречи проводились в онлайн-формате, а в этом году у тюменцев есть возможность лично пообщаться и задать интересующие вопросы, а также узнать малоизвестные факты из истории купеческой семьи", - отмечают организаторы встречи.

Для посещения лекции нужна предварительная запись по телефону: +7 (3452) 46-49-63.