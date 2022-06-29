В Тюмени открыли Школу управления проектами в медицине и биотехнологиях

Тюменский медицинский университет запустил стартовый модуль здоровьесбережения - Школу управления проектами в медицине и биотехнологиях. Стартовый модуль называется "Генерация идей и проектных инициатив в области здоровьесбережения. Региональный аспект".

Модератором проекта является и. о. ректора медуниверситета Иван Петров, цель школы - новый формат взаимодействия ученых, представителей органов власти, образования и индустриальных партнеров в форме совместной генерации идей в области биотехнологий и их внедрение в практическое здравоохранение.

"Мы рады тому, что инициатива Тюменского медицинского университета воплощается в жизнь. Инициатива знаковая, системная, как и стратегический проект по здорвьесбережению в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", - отметил на открытии школы замгубернатора Алексей Райдер.

Глава департамента здравоохранения региона Наталья Логинова подчеркнула актуальность темы школы, как в плане преодоления последствий пандемии COVID-19, так и в разрезе других вызовов и угроз, стоящих перед современным здравоохранением:

Тема находится в симбиозе между практическим здравоохранением, наукой и подготовкой медицинских кадров. Уверена, что данная сессия найдет векторы развития, точки практического применения для развития здоровьесбережения, она может стать стартовой площадкой для нескольких научных направлений.

В панельной дискуссии выступили столичные эксперты в области биотехнологий в здравоохранении, первым прозвучал доклад директора Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольги Кобяковой, которая подчеркнула важность развития не только лечебной медицины, но профилактической. Заместитель директора Центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Анна Канцевая в своем онлайн-выступлении рассказала о реализуемых в стране здоровьесберегающих проектах и о том, что мешает их развитию. Резонансным получился доклад заместителя директора Института X-BIO, специального представителя Минобрнауки России Николая Дурманова, который рассказал о научной революции в биомедицине. По его мнению, ученые еще никогда не были так близки к расшифровке ДНК человека.

Работа стартового модуля школы продлится до 30 июня, в ней принимают участие порядка 150 специалистов. В программе школы – лекции, проектная работа, бизнес-игра и многое другое. Мероприятие проходит на территории Школы перспективных исследований Тюменского государственного университета, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Тюменской области.