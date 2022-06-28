В Тюменской области начали появляться "умные" школы

Автоматизированная система управления и диспетчеризации установлена в Заводоуковской школе №3 и двух школах Тюмени - в корпусе 2 СОШ № 94 и корпусе 3 СОШ №48 им. Д.М.Карбышева. Проект реализовал разработчик ситуационных центров ALPHAOPEN.

Установленная система обеспечивает централизованный мониторинг и управление инженерной инфраструктурой и системами безопасности. Дополнительно идёт отслеживание систем охранного телевидения, электроснабжения, водоснабжения, вентиляции, освещения, теплоснабжения, пожарной сигнализации, а также контроля и управления доступом. Платформа AlphaLogic®, на которой был реализован ситуационный центр, - разработка российской компании ALPHAOPEN и исключает потребность в импортозамещении.

Помимо безопасности, автоматизированная система в перспективе может позволить педагогам и школьникам настраивать микроклимат в каждом классе либо её автоматическое срабатывание по датчикам присутствия, управлять жалюзи по расписанию или заданному уровню освещённости, выводить информация на стационарную панель через мобильное устройство.

Директор по маркетингу ALPHAOPEN Вероника Великосельская:

Применение "умных" технологий – это выход на новый уровень комфорта и безопасности в образовательных учреждениях региона. Помимо этого, ситуационный центр позволяет оптимизировать расход энергоресурсов до 19%.

Для школ Тюменской области был создан ситуационный центр территориально-распределённого управления. Такой проект может быть реализован в любом федеральном округе или субъекте РФ, а его диспетчерская может находиться в любой другой локации.

Проект стал финалистом премии CIPR DIGITAL 2022 в номинации "Умный город и ЖКХ". Премия CIPR DIGITAL – независимая деловая премия в области цифровых технологий, учреждённая в 2021 году и нацеленная на популяризацию российских проектов и разработок в области цифровой трансформации экономики.