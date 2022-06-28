Пятый год тюменские подростки становятся участниками "Инженерных каникул"

Технопарк "Кванториум" в птый раз проводит "Инженерные каникулы", в смене технической направленности могут участвовать все желающие школьники от 8 до 15 лет. "Инженерные каникулы" проходят в летние, зимние и весенние каникулы. За эти годы ее участниками стали 335 человек.

Летняя смена 2022 года приняла 70 юных любителей науки и технического прогресса. Разнообразная и насыщенная программа позволяет "инженерам" не только насладиться каникулами, но и "прокачать" свои знания и умения в естественнонаучном и техническом творчестве по направлениям: робототехника, промышленный дизайн, компьютерные технологии, авиамоделирование, виртуальная и дополненная реальность, нанотехнологии.

"Успешному изобретательному процессу способствует не только взаимодействие ребят с педагогами, но и другие образовательные мероприятия. Например, образовательный модуль для закрепления hard-skills навыков, мастер-классы, интеллектуальные игры, научные и анимационные шоу. Чтобы ребята могли вдохновиться на изобретение своих уникальных проектов, организованы выездные экскурсии в "Шлюмберже", моторостроительный завод, "Ютейр - Инжиниринг", Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса. Мы не забыли и о развлечениях: дети посетят театр "Ангажемент", кинотеатр, сразятся в лазертаг", - отметили организаторы.

В завершение смены команды представят свои проектные разработки на "Фестивале научного творчества", который состоится 8 июля в 15:30 в технопарке "Кванториум".