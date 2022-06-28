Фестиваль косторезов в Тобольске ждет гостей на выставки и мастер-классы известных ремесленников

Первый всероссийский фестиваль косторезного искусства "Тобольск - город мастеров" проходит в Тобольске с 25 июня по 2 июля, в эти дни жители и гости города могут ознакомиться с художественными работами мастеров из разных регионов страны и пообщаться с ними лично на мастер-классах.

В Тобольске 62 костореза из 17 регионов России собрались не случайно: косторезное искусство известно в Тобольске с XVII века. Родоначальниками резьбы по кости здесь стали сосланные шведские офицеры - участники Северной войны. Сегодня Тобольская косторезная фабрика считается единственной в мире фабрикой резки по кости. Именно здесь хранится уникальная коллекция произведений из мамонтовой кости, зуба кашалота и клыка моржа.

В течение недели жителей и гостей города на ждут выставках и мастер-классах от ведущих косторезов России.

До 2 июля художественная выставка "Косторезное искусство народов России" работает в Музей истории кости (Октябрьская, 2), произведения учащихся и студентов представлены на выставке в школе искусств им. А. А. Алябьева (Челюскинцев, 1).

Мастер-классы от косторезов России от Архангельска до Камчатки проходят ежедневно до 1 июля в школе искусств (Челюскинцев, 1).