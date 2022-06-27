Пять тюменских студентов участвуют в финале конкурса "Флагманы образования"

В Газпром школа Санкт-Петербург проходит финал всероссийского профессионального конкурса "Флагманы образования. Студенты" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Тюменскую область представляют Мария Дерябина, Кристина Копотилова, Кирилл Михальков из ТюмГУ, Ольга Куприянова из Ишимского пединститута ТюмГУ и Алина Низамутдинова из Тюменского колледжа производственных и социальных технологий.

Конкурс направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных студентов вузов и колледжей - будущих педагогов. Заявки на участие в проекте "Флагманы образования. Студенты" подали 26 955 человек из 84 регионов России. Конкурс стартовал 17 ноября 2021 года. В феврале участники проходили дистанционное тестирование, которое включало три блока: функциональная грамотность, общекультурный и предметный тесты. В апреле-мае 2022 года в 8 городах России (Санкт-Петербург, Москва, Саранск, Томск, Владивосток, Тюмень, Волгоград и Грозный) состоялись окружные полуфиналы конкурса.

Финалистов ждет насыщенная конкурсная и культурно-образовательная программа. В день торжественного открытия состоялся круглый стол, в котором приняли участие представители педагогического и научного сообщества, ректоры ведущих педагогических вузов, а также эксперты конкурса и почетные гости.

В ходе финала пройдёт конкурс Росмолодёжь. Гранты. Участники смогут получить до 1,5 млн рублей на развитие своего социально значимого проекта.

Призеры конкурса "Флагманы образования. Студенты" получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах "Смена" и "Океан", также им вручат подарки от партнеров соревнований.

Лауреатов ждет постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа призеров и экспертов конкурса "Флагманы образования. Школа". Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта "Больше, чем путешествие".

Конкурсные испытания продлятся в течение четырех дней. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.