Как бороться с опасным вредителем, рассказал опытный садовод

Часто на плодовых кустах тюменские дачники обнаруживают вредителя – щитовку. О том, как с ними бороться, рассказала эксперт межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова.

- Щитовка - опасный вредитель, так как имеет способность к очень быстрому размножению при благоприятных погодных условиях. Одна самка единовременно откладывает до 400 яиц, - говорит опытный садовод.

Вредителя сразу обнаружить сложно, так как его цвет очень близок к цвету коры. При сильном заселении щитовок ствол выглядит так, словно на нем наросты.

При поражении вредителем растение начинает скидывать листья, перестает развиваться, ветки оголяются, сохнут, кора на стебле трескается и растение начинает погибать. Насекомые выделяют и оставляют на листьях и побегах сахаристое вещество – медвяную росу. Листья становятся блестящими и липкими. Позже на этих выделениях появляется сажистый грибок, образуя серый или черный налет.

Есть народные средства борьбы со щитовкой (их можно использовать и в борьбе с другими вредителями):

- раствор перекиси и спирта. Трехпроцентную перекись (50 мл) и 2 ст. л. спирта разводят на литр воды, добавляют хозяйственное мыло. Готовой смесью нужно обработать растение локально, в местах скопления вредителей;

- чеснок с мылом измельчается и смешивается с водой в пропорции 1:1. Через сутки после обработки растение обмывают струей воды. Обработку повторять каждые три дня, пока насекомые не исчезнут;

- луковая настойка. Четыре луковицы измельчить, залить небольшим количеством воды и настоять несколько часов;

- настойка из горького перца. 200 г перца на 2 литра воды. Кусочки перца проваривают в воде не более 15 минут, затем настаивают сутки. Раствор для опрыскивания готовят из расчета 10 граммов настойки и 5 граммов мыла на литр воды.

Важно своевременно заметить вредителя и качественно провести обработку одним из предложенных средств.

Добавим, что у взрослого насекомого тело длиной 1,5-4 мм защищено плотным панцирем - щитком, овальной формы. Цвет панциря может быть темно-коричневой или серо-бурой окраски, в зависимости от вида. Различают такие виды щитовок: Калифорнийская, Ложнокалифорнийская, Яблонная запятовидная, Грушевая, Сливовая.