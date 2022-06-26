Новый вид анестезии применяется тюменскими врачами

Новый вид ингаляционной анестезии начали применять врачи анестезиологи-реаниматологи Областной клинической больницы № 2 в г. Тюмени.

Теперь они могут пробуждать пациента мгновенно во время операций. Это необходимо, если, например, в процессе вмешательства требуется проверить корректность работы участков мозга: в таком случае пациент по просьбе медиков старается шевелить пальцами, говорить, кивать. При нарушениях функций врачи корректируют лечение прямо на операционном столе.

Послеоперационный период теперь не требует длительного наблюдения пациентов в палатах реанимации и интенсивной терапии больницы. А значит, пациент сможет быстрее восстановиться и выписаться домой, сообщила Дарья Ямзина, представитель пресс-службы ОКБ №2 (г. Тюмень).





Обучение по новому виду ингаляционной анестезии в июне прошли все врачи анестезиологи-реаниматологи ОКБ №2. Мастер-класс провёл заместитель руководителя по медицинской части Окружной клинической больницы ХМАО Денис Никитин, имеющий огромный опыт в работе с данным видом наркоза.

"Рассмотрели клинический случай – лапароскопическую продленную резекцию желудка. Сложность этой операции заключалась не только в использовании новой анестезии, но и ряда других моментов. Операционное вмешательство длилось три часа. А спустя 10 минут после завершения пациент уже самостоятельно смог перебраться на коляску, затем 40 минут провел в палате пробуждения, и уже через 2-3 часа имел возможность передвигаться по отделению пешком", – поделился Денис Никитин.