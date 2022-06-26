Что делать, если отозвали из отпуска, рассказал юрист

График отпусков обычно утверждают заранее — за две недели до конца года. Если в этом графике указаны конкретные даты, заявление не пишут, если же только месяц — нужно уведомить работодателя за 14 дней до желаемого периода. Иногда работника могут вызвать на службу во время отпуска. Тюменский юрист Майя Антуфьева рассказывает, что об этом говорит Трудовой кодекс.

Работодатель, по ее словам, действительно имеет право отозвать работника из отпуска, если есть производственная необходимость. Но у сотрудника есть право отказаться.

"Даже при наличии согласия нельзя отозвать из отпуска беременных, тех, кто трудится на вредном производстве, и несовершеннолетних", — пояснила юрист.

Если работник выходит из отпуска раньше, ему пересчитают отпускные — по закону они выплачиваются за три дня до начала отдыха.

"Отпускные пересчитываются, и работник должен вернуть часть денег, или же ее удержат с зарплаты. Но без согласия сотрудника сделать это нельзя. Однако работодатель может обратиться в суд", — уточнила юрист.