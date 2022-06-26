Фестиваль в честь праздника Ивана Купалы пройдет в Заводоуковске

7 июля на базе Центра развития детей и молодежишкольники Заводоуковска отпразднуют день Ивана Купалы. Ребята поиграют в народные обрядовые игры, научатся плести венки и расписывать обереги.

Сначала для ребят проведут театрализованную игровую программу. Школьники поиграют в народные игры и примут участие в проведении обрядов: "Костер", "Колечко" и "Венок". После этого пройдут мастер-классы, где все желающие научатся плести купальские венки и расписывать обереги в народном стиле "Подкова".

Фестиваль станет частью проекта "Творческий центр Лад". Руководителем выступит Яна Косаченко, победительница конкурса молодежных инициатив "Моя идея". Обрядовый праздник поможет рассказать молодежи о славянских традициях, научить ребят основам народных ремесел и расширить их знания об истории народа и малой Родины. В рамках проекта также пройдут осенний Праздник урожая и зимний праздник Коляда.

— В настоящее время знания об обрядовых праздниках и обрядах утрачиваются. Наш проект направлен на то, чтобы сохранить знания и умения прошлых поколений, их бесценный опыт и мудрость, — комментирует Яна Косаченко, победитель конкурса "Моя идея" Мегатюмени.