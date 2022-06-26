Организаторы "Морфологии улиц" в Тюмени ищут волонтеров

У горожан старше 18 лет есть возможность присоединиться к проекту про уличное искусство, который пройдет в июле в Тюмени в пятый раз. Волонтеры смогут побывать в двухдневном кэмпе и поработать вместе с командой "Морфологии улиц".

Образовательная программа для волонтеров пройдет 30 июня и 1 июля в мультицентре "Контора пароходства". Все, кто пройдут отбор, посетят кэмп с серией лекций от экспертов из медиа и стрит-арта, побывают на мастер-классе по мобильной съемке, прогуляются по Тюмени и изучат настенные рисунки.

Во время самого проекта паблик-арта волонтеры примут участие в создании муралов, инсталляций и другого уличного искусства в городском пространстве вместе с российскими художниками, снимут видео, фото и напишут статьи для официальных аккаунтов "Морфологии улиц" в соцсетях. Подробное расписание появится позже, сообщила Комсомольская правда-Тюмень.