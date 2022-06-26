Тюменские мотогонщики выступили на межрегиональных соревнованиях

18 и 19 июня в городе Каменск-Уральский завершились отборочные межрегиональные соревнования по мотокроссу в Уральском регионе. Тюменские мотогонщики выглядели успешно.

Тюменскую область представляли спортсмены областной команды и мотогонщики спортивной школы "Старт XXI век" города Тюмени.

Самый лучший личный результат показал воспитанник школы "Старт" в категории младшей группы 8-10 лет Александр Хабазов, он занял четвертое место. В классе "Открытый" второе место занял тренер школы - действующий спортсмен Алексей Утусиков, третье место в этом же классе занял тюменец - Максим Токмаков, представляющий сборную региона.

Дальнейшая борьба развернется в финальных гонках, которые пройдут в Санкт-Петербурге, Мегионе и Набережных Челнах, сообщила пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.