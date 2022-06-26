Тюменцам покажут спектакль о поисках любви и жажде молодости

В Тюменском Большом Драматическом театре состоялся очередной показ спектакля "Молодость" по пьесе Тургенева "Месяц в деревне". В этом году исполняется четыре года с момента премьеры постановки "Молодость". Спектакль явно удался – получил пять номинаций на российскую национальную театральную премию "Золотая маска". О процессе создания спектакля изданию "Тюменская область сегодня" рассказал режиссер-постановщик Данил Чащин.

По словам Чащина, его привлекло содержание пьесы Ивана Сергеевича.

– В ответ на мое предложение поставить спектакль "Месяц в деревне" мне ответили, что это скучный и не цепляющий материал. После повторного прочтения и обсуждения решение было изменено. Я рассказал дирекции театра о своем видении, и историей заинтересовались. Многие были удивлены, чем же меня привлекло классическое произведение. Я рассказал, что все хочу перенести в современный санаторий, где у артистов будут яркие роли, – поведал Данил.

Центральная тема постановки – вечная погоня за молодостью и боязнь состариться. Несмотря на звучное название "Молодость", эта история о страхе смерти, предательстве тела и непринятии себя. Кроме того, прослеживается рассуждение о растрачивании чувств и упущенных возможностях. Человек хочет это восполнить, но время ушло...

Не поискать ли мне тропы иной,

Приемов новых, сочетаний странных?

Чащин признается, что когда режиссер ставит классический текст неклассическими способами, то получается нечто объемное, необычное, играющее новыми красками.