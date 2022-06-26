Акция #ДОБРОgram стартовала в тюменских детских центрах и лагерях

Межлагерная добровольческая акция "ДОБРОgram" стартовала в Тюменской области в Международный день друзей 9 июня 2022 года. Ее организатором стала Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе".

В группах социальных сетей детских загородных лагерей и центров появились видеоролики под девизом "Лагерь для всех и каждого. Друзей много не бывает". Короткие фильмы адресованы семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и наглядно показывают возможности инклюзивного отдыха в Тюменской области.

16 июня 24 ребенка с инвалидностью и их родители, отдыхающие в областном реабилитационном центре "Родник", увидели видеообращения детских центров им. Ю.А. Гагарина, "Алые паруса", "Энергетик" и филиала "Ребячьей республики" "Олимпийская Ребячка". Мама Вани Д. поделилась: "Хотя мой сын еще маленький, мне бы очень хотелось, чтобы, когда он подрастет, он мог посетить любой лагерь, какой захочет. Было бы хорошо, если бы мы смогли сначала побыть там вдвоем, а потом он один. Так будет спокойней и мне, и сыну". В каждом фильме родители отметили яркие моменты: дружеская и душевная атмосфера "Алых парусов", искренние эмоции ребят от инклюзивных мероприятий в лагере имени Ю.А. Гагарина, интересные "развивашки" центра "Энергетик". И конечно, всех тронули слова от педагогов центра "Олимпийская Ребячка": "Мы готовы принимать всех детей, но самое главное то, что дети готовы принимать друг друга".

Следующий этап этой акции запланирован на 8 июля и приурочен ко Дню семьи, любви и верности.