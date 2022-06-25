Настало время угостить клубнику витаминами и минералами

- Обычно беру 50-литровую бочку горячей воды и высыпаю туда 5 стаканов золы, даю настояться 1-2 часа, - делится секретами опытная дачница Нина Петрова. - Под каждый куст клубники выливаю по поллитра питательного раствора. Также использую гумат калия. Норма его расхода - 1 чайная ложка на 50 литров воды.

Гуминовые кислоты повышают плодородие почвы, способствуют развитию полезных почвенных микроорганизмов. А вот азотистые удобрения исключите, иначе потеряете часть урожая, но получите много листвы. Кстати, клубнику-первогодку не подкармливайте, потому что при посадке вносится достаточное количество удобрений.

Подкормки делают растения более крепкими, способными сопротивляться грибковым заболеваниям, увеличивают массу ягод и улучшают их вкус, сообщает АИФ-Тюмень. Чтобы получить большой урожай клубники, кроме питания, не забывайте поливать её регулярно и своевременно обрывать усы.