Клематисы отличаются простотой в уходе и красотой

Тюменские цветоводы любят клематисы за простоту в уходе и красоту: распустившиеся бутоны растения выглядят, словно звезды – такие же яркие и прекрасные.

Дачница Тамара Махорина выращивает клематисы на садовом участке не первый год, и за все время регулярно давала цветочной культуре необходимые подкормки.

- В течение лета дважды в месяц для питания клематисов желательно использовать жидкие удобрения. Подойдет настой из перебродившей травы (любая смесь из сорняков, листвы, газонной травы) с добавлением конского навоза. Вызревшую в течении двух недель травяную настойку разводят с теплой водой в пропорции 1:10 и проливают каждый куст клематисов, - пишет цветовод.

Можно проводить полив с зольной настойкой или готовыми жидкими удобрениями на основе аммиака, содержащими кобальт, молибден, бор и другие микроэлементы.

Несколько раз за сезон опрыскайте клематисы "Эпином-экстра" или "Цирконом" - кусты будут пышнее расти и обильнее цвести. Следите, чтобы почва, на которой растет лиана, не пересыхала: регулярно поливай отстоянной водой.

В конце осени, перед заморозками плети клематиса снимите с опор и уложите на подушку из лапника и листьев. Такое же укрытие должно быть и сверху растения. В условиях Западной Сибири это необходимо для того, чтобы корни не вымерзли холодной зимой.