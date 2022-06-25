Запись на четвертую смену "Отрядов мэра" стартует в Тюмени

В Тюмени 27 июня откроется онлайн-запись на четвертую, последнюю, смену "Отрядов мэра". Она будет доступна в понедельник с 10 часов на официальном сайте отряды-мэра.рф. С 28 по 30 июня будут принимать документы. Поработать "муравьям" предстоит с 8 по 19 августа.

На следующий месяц запланированы две смены. Пятидневная продлится с 11 по 15 июля, десятидневная пройдет в канун Дня города – с 18 по 29 июля. Онлайн-записи уже состоялись, однако сейчас ведется запись в резерв по почте rezerv_om@mail.ru.

Как сообщал Вслух.ру, летом 2022 года в "Отрядах мэра" смогут поработать 4,5 тыс. подростков от 14 до 17 лет. На выбор порядка 50 специальностей: рабочие по благоустройству, помощники педагогов, почтальонов, администраторов, библиотекарей, экскурсоводов, реставраторов и т.д.

За вторую, пятидневную, смену предусмотрена зарплата 2 тыс. 182,71 руб., за третью – 4 тыс. 365,43 руб., за четвертую – 3 тыс. 985,83 руб.

Для трудоустройства нужны паспорт, СНИЛС, ИНН, медицинская справка по форме 086-у, реквизиты лицевого счета и карта "МИР Моментальная". Через сайт госуслуг нужно заказать справку о несудимости (заявление направляет ребенок) и разрешение от органов опеки и попечительства для ребят 14 и 15 лет (заявление направляет родитель). Либо обратиться в МФЦ.