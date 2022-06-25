49 пациентов с витилиго наблюдается в тюменском кожно-венерологическом диспансере

25 июня - Всемирный день витилиго. Достаточно редкое заболевание – в тюменском областном кожно-венерологическом диспансере (ОКВД) на учете состоит 49 человек с таким диагнозом.

25 июня - Всемирный день витилиго. Болезнь не заразна, однако общество относится к таким больным настороженно, что чревато для последних серьезными эмоциональными расстройствами.

"Болезнь белых пятен" — так иногда называют витилиго - хроническое заболевание кожи, которое может начаться в любом возрасте, но чаще – до 20 лет. На различных участках тела возникают чётко ограниченные молочно-белые пятна, обесцвечиваются волосы. Причины могут быть самые разные: из-за воздействий лекарственных, химических веществ; нервно-трофических, нейроэндокринных и аутоиммунных факторов; а также после воспалительных и некротических процессов на коже.

Дерматологи тюменского ОКВД чаще всего обнаруживают витилиго у женщин. Возможно потому, что они чаще обращаются за помощью. Распространенность составляет от 0,5 до 2% населения. Заболевание требует комплексного лечения, включающего медикаменты и физиотерапию, сообщила Мария Садовничая, представитель пресс-службы Областного кожно-венерологического диспансера (г. Тюмень).

К сожалению, метода, который бы помог избавиться от проблемы навсегда, пока не существует. Но регулярное лечение позволяет значительно замедлить процесс распространения очагов, предупредить появление новых пятен и уменьшить уже существующие. Специалисты ОКВД разъясняют: если на коже появились светлые пятна, нужно сразу идти к дерматологу, чтобы исключить нежелательные заболевания и своевременно назначить лечение.

Методы профилактики витилиго - общие:

- избегать стрессовых ситуаций;

- не травмировать кожу;

- избегать интенсивного ультрафиолетового облучения;

- при солнечной погоде защищать поражённую кожу фотозащитными средствами.