День молодежи Тюмень проведет на набережной

Насыщенную спортивно-развлекательную программу, которая в этом году объединена девизом "На одной волне", подготовили для тюменцев на День молодежи, мероприятия начнутся на набережной в 13:00.

На левом берегу набережной запланирована работа тематических площадок: "На волне слов", "На волне таланта", "Микро-волны", "На волне детства", "На волне спорта", "На волне обновления", "На волне творчества", "На волне экстрима".

На правом берегу расположатся тематические площадки: "На волне патриотизма", "На волне звука", "На волне вкуса", Кино – шатер, "Венок памяти", "Область здоровья", площадка городошного спорта, открытые фитнес-тренировки, кроссфит, панна, чеканка-батл и перетягивание каната.

Со смотровой площадки набережной, впервые в Тюмени, можно будет насладиться водным фестивалем САПов и безмоторных плавательных средств. А тем, кто очень захочет - принять участие.

Также в рамках мероприятия состоится показ молодежной моды, концерт юных рокеров, танцевальный батл, выступление рок-групп Тюмени, награждение участников Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Кульминацией праздника станет дискотека от радио "Маруся ФМ". Она начнется в 20:00 и завершится в 22:00.