В Тюмени наградят победителей конкурса "Все краски Севера"

Церемония награждения победителей и участников XXV Международного конкурса детской рукописной книги "Все краски Севера" пройдет сегодня в ТОНБ имени Менделеева, начало - в 16:30.

Более двадцати детей из Тюмени и Тюменской области приняли участие в конкурсе. Семь ребят заняли призовые места, двое получат специальные призы Мурманского регионального общественного фонда поддержки бездомных животных "Ищу человека" и Информационного центра по атомной энергии Мурманска. Остальные участники отмечены благодарственными письмами.

Конкурс проводился с 18 ноября 2021 года по 3 марта этого года. 29 апреля в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В. П. Махаевой состоялась праздничная церемония награждения победителей XXV Международного конкурса детской рукописной книги "Все краски Севера". На церемонии награждения победителей конкурса побывала семья из деревни Кармацкой Аромашевского района – Половинкина Алена Васильевна и Калиничев Данил, которые заняли 1 место в номинации "Заповедный мир Заполярья" с семейной книгой "Аврора Бореалис. Сказки".

Победителями и призерами XXV Международного конкурса детской рукописной книги "Все краски Севера" из Тюмени и Тюменской области стали:

1 место в номинации "Заповедный мир Заполярья", семейная книга "Аврора Бореалис. Сказка", присуждено Данилу Калиничеву д. Кармацкая.

2 место в номинации "Заповедный мир Заполярья", семейная книга "Заповедникам Заполярья посвящается" семья Назаровых, Тюмень.

2 место в номинации "БезГраничная Скандинавия", семейная книга "Загадочная Скандинавия", семья Карповых, Тюмень.

Спецпризом Мурманского регионального общественного фонда поддержки бездомных животных "Ищу Человека" награждена Алена Смирнова (МАОУ Юрминская СОШ, 4 класс), книга "Неприметное чудо заповедной земли", д. Юрминка.