Народный учитель РФ Лидия Русакова написала "Истории Греты"

1 июля в 15:00 в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева состоится презентация книги "Истории Греты" народного учителя РФ, директора школы № 70 Тюмени Лидии Русаковой.

Как найти подход к ребенку? Как увлечь его чтением, умными мыслями и добрыми идеями? Как выстроить диалог и научиться слышать своего маленького собеседника? На все эти вопросы читатели найдут ответ в данной книге. "Истории Греты" вышли в 2022 году, а в 2017 году увидела свет еще одна книга автора "Сказки об умной, доброй и красивой школе. От школы моего детства - к школе моих учеников" в двух томах.

По словам самого автора, "Истории Греты" написаны для детей и взрослых. Для детей, которым нравится читать и размышлять, рисовать и отвечать на вопросы, придумывать разные чудеса и сказки. Для взрослых, которые не забыли свое детство, любят играть с детьми, готовы к приключениям, путешествиям, выдумкам и размышлениям.

Лидия Русакова - первый победитель городского и областного конкурса "Учитель года", "Женщина — директор года", "Лидер в образовании-2005". В 1993 году ей присвоено звание "Заслуженный учитель РФ", а в 2021 году указом Президента России директор школы №70 г. Тюмени стала "Народным учителем Российской Федерации".