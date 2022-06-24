В Тюмень доставят икону и ковчег с частицей мощей святой великомученицы Варвары

Икону святой великомученицы Варвары и ковчега с частицей мощей из Москвы в Тобольско-Тюменскую епархию на два дня привезут в Тюмень, их доставкой занимается ЮТэйр.

"Рейсами "ЮТэйр" икона и ковчег будут доставлены в Тюмень 25 июня, а 27 июня — возвращены в столицу", - сообщает пресс-служба авиакомпании.

Святая Варвара является покровительницей сотрудников горной промышленности и военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения РФ, а также защитницей всех людей от внезапной и насильственной смерти.