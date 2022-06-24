Две выпускницы Заводоуковска стали стобалльницами

11:26 24 июня 2022
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В Заводоуковском городском округе ЕГЭ сдали 345 выпускников 11 классов. Два набрали 100 баллов: Елизавета Глазунова из Падунской школы успешно сдала русский язык, выпускница Заводоуковской школы №1 Елизавета Тарасова отличилась в сдаче экзамена по обществознанию

Результат в 90 и более баллов продемонстрировали 11 учащихся школ округа по русскому языку, 2 - по обществознанию, 1 - по истории и 2 учащихся по химии.

 

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