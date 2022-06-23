Марафон "Путь к победе" проведут в выходные в Сладково

Экстремальным командным межрайонным марафоном "Путь к победе" отпразднуют День молодежи в Сладково.

Участвовать в марафоне собираются команды из Ишимского, Казанского, Абатского, Сорокинского, Сладковского районов. Соревнования пройдут в два потока: в первом примут участие команды сельских поселений, во втором - сборные районов. Участникам предстоит совершить марш-бросок на 3 км и пройти полосу препятствий: сдвинуть трактор с места, переместить тюки сена, пройти через рвы сквозь грязь и болото.

Марахон пройдет в четвёртый раз, в 2017 году проект реализовали благодаря гранту областного конкурса "Моя идея", на следующий год на деньги гранта с форума "Утро" провели уже межрайонный марафон.

Автор проекта Надежда Миронова: