Марафон "Путь к победе" проведут в выходные в Сладково

Экстремальным командным межрайонным марафоном "Путь к победе" отпразднуют День молодежи в Сладково.
Участвовать в марафоне собираются команды из Ишимского, Казанского, Абатского, Сорокинского, Сладковского районов. Соревнования пройдут в два потока: в первом примут участие команды сельских поселений, во втором - сборные районов. Участникам предстоит совершить марш-бросок на 3 км и пройти полосу препятствий: сдвинуть трактор с места, переместить тюки сена, пройти через рвы сквозь грязь и болото.
Марахон пройдет в четвёртый раз, в 2017 году проект реализовали благодаря гранту областного конкурса "Моя идея", на следующий год на деньги гранта с форума "Утро" провели уже межрайонный марафон.
Автор проекта Надежда Миронова:
Мы рады вновь провести эти соревнования после двухлетнего перерыва из-за пандемии. Название у марафона неслучайное. Когда мы только разрабатывали проект, вдохновились воспоминаниями о наших ветеранах, бабушках и дедушках, которые прошли тяжелый путь военных лет к Победе. На этих соревнованиях мы создали для участников непростые условия с естественными препятствиями, где можно в полной мере испытать свои силы и понять, что любая победа не дается легко.
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