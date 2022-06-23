Ялуторовчане Международный Олимпийский день отметят игрой в городки

Соревнованиями по городошному спорту 23 июня отметят Международный Олимпийский день ялуторовчане. Игры начнутся в 18:00 в СК "Юбилейный" села Памятное и соберет более 30 человек от 7 до 76 лет.

За победу в городках будут бороться дети и взрослые.

" Через соревновательный процесс, который у нас из-за пандемии прерывался на два года, мы пытаемся привить подрастающему поколению интерес и необходимость в занятиях физической культурой и спортом, в том числе через исконно русские виды спорта. Надо, чтобы молодежь знала свою историю. Мы не ставим задачи показать высокие результаты, для нас главное – их участие и дальнейшая мотивация к здоровому образу жизни", - прокомментировал цель предстоящих соревнований сотрудник Центра по спортивно-физкультурной работе Ялуторовска Григорий Фоломеев.