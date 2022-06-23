Более 200 шедевров живописи о Великой Отечественной войне можно увидеть на выставке в Историческом парке

Исторический парк "Россия — Моя история" приглашает на мультимедийную экспозицию "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве", в которой представлено более 200 шедевров живописи отечественных мастеров XX века, "оживших" с помощью современных цифровых технологий и оборудования.

Знаменитые произведения из статичного живописного изображения превратились в самостоятельные мини-новеллы о том, что острый взгляд художника выбрал из фронтовых будней в качестве сюжета для своего полотна. Технологии, оживившие героев картин Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Дейнеки, Александра Лактионова и многих других, помогут любителям искусства стать не просто созерцателями исторической живописи, а увидеть в ней саму жизнь 1940-х годов.

Выставка охватывает творчество мастеров военного и послевоенного периода и состоит из 8 залов, расположенных в хронологической последовательности: "Начало войны", "Фронт", "Тыл и оккупация", "Победа", "Павшим вечная слава", "Старые раны. 1960-е", "Эхо прошедшей войны. 1970-е", "Во имя жизни. 1990–2010-е".

Посетить выставку можно до 10 июля.