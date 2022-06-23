Роскомнадзор предупреждает об опасности VPN-сервисов

Роскомнадзор блокирует наиболее опасные VPN-сервисы, а также предупреждает об опасности использования. Недобросовестные сервисы ведут сбор личной информации пользователей, а в бесплатные приложения "зашиваются" скрытые функции сбора информации, перехвата сообщений и сведений.

Количество российских пользователей Facebook снизилась втрое, а Instagram — более чем в пять раз по сравнению с данными на февраль 2022 года (обе соцсети принадлежат организации Meta, признанной экстремистской на территории РФ). Использовать американские соцсети пользователи из России стали меньше из-за блокировок VPN. На сегодня Роскомнадзор закрыл доступ более, чем к тридцати сервисам.

С 2015 по 2021 год США выделили $4,8 млн только на поддержку трех сервисов обхода блокировок. С февраля этого года объем финансирования всех VPN со стороны США увеличился почти вдвое, сообщает издание "Известия".

США противодействует российской системе защиты от фейков и опасной информации. Разработчики из Америки разрабатывают сигнатуры для новых VPN и их протоколы — в одном сервисе может быть несколько десятков вложенных протоколов шифрования, поясняют в Роскомнадзоре.

VPN может проводить сбор всей личной информации — фотографий, данных банковских карт и переписки, в том числе в секретных чатах, рабочих сообщений без ведома пользователей. И зачастую клиенты сами предоставляют злоумышленникам доступ к своим персональным данным, поэтому защита от американских VPN важна также, как и защита от DDoS-атак, уверены в ведомстве.

"Яркий пример — BeanVPN. Данное приложение было загружено из Google Play Store более 50 тысяч раз. Вместе с тем совсем недавно в открытом доступе оказалось 18,5 ГБ данных его пользователей. Как видно, разработчик приложения — компания Imsoft — нарушил собственную политику конфиденциальности, так как в ней сказано, что организация собирает "только минимальные данные, необходимые для работы VPN-сервиса мирового уровня", — отметил руководитель центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage Антон Кузьмин.