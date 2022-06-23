Дмитрий Артюхов провел три дня в тундре и взял на контроль проблемы кочевников

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который принял предложение кочевников погостить, провел в тундре три дня. Беспрецедентная поездка произошла после того, как главу округа в соцсетях пригласили погостить.

О поездке сам Артюхов говорит следующее. "Произошло полное переключение: каслали, собирали и разбирали чум, ловили рыбу. Получил массу впечатлений! Самое главное, была возможность вечером спокойно, за чашкой чая в чуме, обсудить со старшим поколением и молодыми ребятами все вопросы, которые их волнуют", - рассказал самый молодой губернатор России.

Основные темы, которые кочевники подняли в ходе совета на стойбище в Панаевской тундре, - связь в тундре, работа санавиации, вопросы рыболовства и заготовки мяса, развитие нефтегазового комплекса на территориях кочевья. При реализации новых проектов ТЭК на полуострове губернатора попросили учитывать интересы жителей тундры. В первую очередь, речь идет о традиционных маршрутах сезонных касланий оленьих стад.

"Сами тундровики отмечают, что на Ямале научились находить гармонию между необходимостью добывать углеводороды и сохранять традиционный образ жизни кочующего населения. Очень важно, чтобы и будущие проекты во всех уголках региона, которые нужны российской экономике, никак не нарушали эту гармонию или компенсировали ее", - пояснил Артюхов.

Глава региона дал обещание разобраться с озвученными местными жителями вопросами. Он подчеркнул, что у Ямала – огромные проекты по добыче газа и нефти, которые на слуху у мирового сообщества. В то же время, это земля, где живут кочевники – хранители этой земли.

"Мы должны делать все, чтобы сохранить их гармоничное существование. Уже есть понимание, какие новые решения нужно принять. Всех приглашаю когда-нибудь также прикоснуться к удивительной жизни в тундре. Поверьте, оно того стоит", - поделился губернатор ЯНАО.

К слову, Дмитрий Артюхов – первый в истории губернатор, который жил несколько дней в тундре, где лично общался с коренными жителями о насущных проблемах, чтобы взять их на контроль.

Фото пресс-службы правительства ЯНАО