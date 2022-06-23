Более 74% вопросов губернатору задали пользователи соцсети "ВКонтакте"

Специалисты ЦУР зафиксировали 1 456 вопросов от жителей Тюменской области губернатору в рамках прямой линии, 74% сообщений поступило через соцсеть "ВКонтакте", на пользователей "Одноклассников" пришлось 15%, по телефону принято 11%.

Больше всего сообщений тюменцы написали по темам образования (19%), дорог (18%), ЖКХ (15%), социального обслуживания и защиты населения (12%), благоустройства (12%).

Самым частым вопросом, по данным ЦУР, оказалось недостаточное количество детских садов, школ и больниц в поселке ММС. Также тюменцы просили обратить внимание на нехватку школ в поселке Березняки. Популярным вопросом был коммунальный тариф у жителей жилых комплексов в районе ДОК из-за собственных котельных в домах. Помимо этого, жители региона спрашивали о сносе домов и застройке в центральной части города Тюмени — территории лога реки Тюменки. И тюменцы уточняли у губернатора, в связи с чем будут повышены тарифы на коммунальные услуги.



Губернатор Тюменской области ответил на популярные вопросы тюменцев, по остальным ответят соответствующие органы власти, отмечают в ЦУР.