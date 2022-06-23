Тюменцев три дня будут учить правильной езде на электросамокатах

Школу вождения электросамокатов проведет в Тюмени сервис кикшеринга Whoosh совместно с администрацией города.

С 24 по 26 июня на улице Республики рядом с Тюменским технопарком каждый желающий сможет пройти бесплатное обучение основным правилам безопасного и этичного вождения, а также познакомиться с устройством и возможностями новых моделей шеринговых самокатов, сообщили в администрации города.