Тюменцев три дня будут учить правильной езде на электросамокатах

Школу вождения электросамокатов проведет в Тюмени сервис кикшеринга Whoosh совместно с администрацией города.
С 24 по 26 июня на улице Республики рядом с Тюменским технопарком каждый желающий сможет пройти бесплатное обучение основным правилам безопасного и этичного вождения, а также познакомиться с устройством и возможностями новых моделей шеринговых самокатов, сообщили в администрации города.
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