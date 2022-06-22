Тюменские педагоги просят поддержать их в конкурсе "Сердце отдаю детям"

Начался отбор участников первого тура заочного этапа Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям", к нему допустят по итогам общественного голосования, сообщает информационный центр правительства ТО.

Опрос продлится по 30 июня на сайте serdtsedetyam.ru , голосовать можно за нескольких участников, но только один раз.

Тюменскую область представляют 5 работников сферы дополнительного образования в 4 номинациях.

"Профессиональный дебют в дополнительном образовании": Надежда Хабарова, ЦРТДиЮ "Бригантина", Тюмень; Риана Файзуллина, ЦРТ "Созвездие", Тюменский район.

"Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности": Мария Щербина, ДЮЦ "Старт", Тюмень;

"Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности": Александр Каргин, ДЮСШ №2, Тюменский район.

"Наставничество в дополнительном образовании": Ирина Панина, ЦРТДиЮ "Грант", Тюмень.

Итоги голосования подведут 2 июля.