Моор предложил выплатить по 100 тыс рублей выпускникам-стобалльникам

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял решение поощрить ребят, получивших 100 баллов за ЕГЭ, на "премию" могут претендовать уже 39 выпускников, сообщает информационный центр регионального правительства.
"Поручаю департаменту образования и науки Тюменской области, моему заместителю Алексею Райдеру подготовить необходимую нормативную базу. Предлагаю за 100 баллов - 100 000 рублей!" - сообщил Моор.
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