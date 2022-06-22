Моор предложил выплатить по 100 тыс рублей выпускникам-стобалльникам

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял решение поощрить ребят, получивших 100 баллов за ЕГЭ, на "премию" могут претендовать уже 39 выпускников, сообщает информационный центр регионального правительства.

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