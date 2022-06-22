Анузя Коренькова признана заслуженным врачом РФ

Президент РФ Владимир Путин присвоил тюменскому врачу скорой медицинской помощи Анузи Кореньковой звание "Заслуженный врач Российской Федерации".

Анузя Коренькова 40 лет в профессии, сделала карьеру от фельдшера выездной бригады до заведующей одной из крупных подстанций скорой медицинской помощи, помимо новой награды имеет знак "Отличник здравоохранения".

Ее жизнь неразрывно связана с медициной, и она даже не представляет себя на другом поприще. Со школьных лет была очарована белым халатом и стала первым и пока единственным медиком в семье. А семья у Анузи большая — она самая младшая из девяти детей. Когда ушел из жизни отец, все заботы и тревоги о детях, доме, хозяйстве свалились на хрупкие плечи мамы. И как бы тяжело ни приходилось, она постаралась, чтобы дети выучились и нашли свое призвание в жизни. В их поиски себя она не вмешивалась.

С 1982 года Коренькова работала на выездной бригаде, затем на кардиологической, в 1989 году поступила в институт, а в 1999-м переведена на должность врача бригады интенсивной терапии.

"Врач Коренькова уверена, что профессии нужно отдаваться полностью, без оглядки на трудности и нагрузки, применяя свои знания и опыт на пользу пациентам. Тридцать лет она каждую смену подтверждала свой профессионализм — компетентно, грамотно оказывая своевременную помощь. За что ей благодарны сотни спасенных людей", - отмечают в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи.

Последние 10 лет Анузя Коренькова руководит подстанцией скорой помощи №3 и тремя маленькими подстанциями в п. Боровском, Винзили и Богандинском. В коллективе она нашла поддержку и понимание, вместе они достигают хороших результатов в работе: 10 бригад скорой медицинской помощи ежесуточно выходят на дежурство для оказания скорой и неотложной помощи. В среднем за год совершают 70 355 выездов к пациентам.