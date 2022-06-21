В День памяти и скорби хор на площади 400-летия Тюмени исполнит "На безымянной высоте"

Фото из архива областного совета ветеранов

В День памяти и скорби Тюменский областной Совет ветеранов в полдень проведет массовый флешмоб "История одной песни" на площади 400-летия Тюмени.

В массовом песенном мероприятии, которое проводится в городе с 2015 года, принимает участие до полутора тысяч тюменцев и гостей города! Уже были спеты "Священная война", что провожала бойцов на фронт с Белорусского вокзала столицы уже в первые дни Великой Отечественной, "Огонек" - свидетельство надежной связи фронта и тыла, "Алёша" - в знак протеста сноса памятников советским бойцам, освобождавшим Европу от фашизма.

Исполнение каждой песни предваряет рассказ об истории ее создания и о вкладе наших земляков в Победу.

В этом году главной темой флешмоба станет песня Михаила Матусовского и Вениамина Баснера "На безымянной высоте". Она вернет нас в ночь 14 сентября 1943 года на высоту, которая на военных картах значится как №224,1. Её, открывающую путь к освобождению Смоленска, предстояло взять штурмом 18 сибирякам – добровольцам. В их числе был уроженец Ишима, рядовой 139-й стрелковой дивизии Иван Иванович Куликов. И одним из первых исполнителей этого музыкального произведения тоже был наш земляк – народный артист Советского Союза Юрий Александрович Гуляев.

Участники флешмоба хором исполнят песню "На безымянной высоте", а по ее окончании в память о погибших на фронтах Великой Отечественной отправят в небо воздушные шары. Завершит мероприятие демонстрация кинофильма Владимира Басова "Тишина", в котором впервые прозвучала песня "На безымянной высоте".