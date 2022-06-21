Историю тюменского военкомата разместят на стендах в центре города

Фото - https://vk.com/agt72

Информационный стенд, посвященный истории тюменского военкомата, у дома № 51 по улице Республики, откроют в День памяти и скорби, 22 июня, в годы Великой Отечественной войны на этом месте располагались здание и казармы городского военного комиссариата.

Горожане увидят исторические фотографии, в том числе снимок одноэтажного здания, сделанный в 1920-е годы, картину Степана Лопатина, посвященную военному митингу в Тюмени.

Мероприятие состоится в 14 часов, в числе почетных гостей - участник Великой Отечественной войны, лейтенант медицинской службы Валентина Даниловна Гришанова. Также видеообращение к собравшимся планирует направить Герой России Павел Павлович Сюткин, который сражался на Калининском, Брянском, Втором Прибалтийском и Третьем Белорусском фронтах, был награжден орденами Красного Знамени и Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Почёта, двумя орденами Красной Звезды. 19 июня Павлу Павловичу исполнилось 100 лет.