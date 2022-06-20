Соревнования трактористов проведут в Тюменской области

Областной конкурс "Лучший тракторист-машинист" соберет лучших мастеров своего дела 24 июня на площадке ООО "Чайка" в селе Киёво Ялуторовского района.

В департаменте АПК уверяют, что зрителям покажут, как плугом сделать идеально ровные борозды глубиной не более 20 сантиметров на участке 60 на 13 метров, пройти "змейку" на тракторе с прицепом и ровно припарковаться.

Гостям обещают насыщенную программу. Помимо зрелищные практических испытаний трактористов (вспашка поля, фигурное вождение) будут организованы тест-драйв и выставка сельхозтехники и работа казачьего, татарского, казахского, зырянского, русского подворий, интерактивные площадки, игры, спорт и многое другое для всей семьи, в том числе армреслинг и гири. Украшением праздника станет концерт.