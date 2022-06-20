Праздник "Тюмень с ГИБДД" пройдёт на стадионе "Геолог"

ГИБДД готовит сюрприз для тюменцев в преддверии Дня образования службы ГИБДД. На стадионе "Геолог" 25 июня пройдет праздник #ТюменьсГИБДД. Организаторами вместе с УГИБДД по Тюменской области выступают ФК "Тюмень" и Общество "Динамо". В этот день пройдут два матча: один с участием сотрудников ГИБДД, второй, товарищеский, с участием известных людей Тюмени, руководителей силовых ведомств региона.

Вертолет ЮТэйр Ми-8МТВ осуществит сброс парашютистов и совершит демонстрационный полет над стадионом. С показательными прыжками в этот день выступят 12 парашютистов. Лучшие представители тюменского парашютного спорта готовятся к прыжкам, они приземлятся на поле стадиона "Геолог". Для тюменцев будут организованы выставки автомобилей и мотоциклов байкеров, мастер-классы и конкурсы. А еще пройдет розыгрыш призов, сувениров, детей угостят мороженым и квасом.