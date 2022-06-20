Депутаты Тюменской гордумы поздравили "Антей" с юбилеем

Тюменский атлетический клуб "Антей" является старейшим в России клубом бодибилдеров: в этом году он отмечает 55-летний юбилей, а его создатель и бессменный президент, заслуженный тренер России Евгений Колтун — 75-летие. Посвященное этим двум значимым датам торжество собрало 19 июня друзей и помощников клуба в ДК "Нефтяник", в числе участников встречи были и депутаты Тюменской городской думы.

"Антей" был в числе первых, когда бодибилдинг еще зарождался как официальный вид спорта, в его стенах десятки тысяч тюменцев тренировались и продолжают укреплять здоровье и заботиться о красоте тела, а воспитанницы клуба многие годы диктовали тенденции мирового бодибилдинга и прославляли страну на международной спортивной арене. Спортсмены "Антея" под руководством основателя Евгения Колтуна завоевали более 250 медалей разного достоинства, в том числе 16 золотых медалей чемпионата Европы, выиграли 20 чемпионатов мира, 69 раз становились чемпионами России.

Клуб "Антей" и его воспитанники достигли таких высот, что его знают и в России, и в мире, и сегодня, когда готовится визитная карточка Тюменской области, очень серьезный квадрат должен быть отведен этой уникальной организации, отметил в поздравлении от лица депутатского корпуса председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, которого с клубом связывает 50-летняя дружба.

"Для меня лично сегодня три юбилея: юбилей основателя клуба Евгения Колтуна, 55 лет самому клубу и в этом году исполняется 50 лет, как я пришел в стены "Антея". Это был 1972 год, и Жене тогда было всего 25. На эту сцену сегодня выходили именитые спортсмены, но значительно большая группа молодежи стремилась в "Антей", для того чтобы подкачаться, остыть после лекций, прийти в себя и заняться просто здоровым образом жизни. Для нас, первокурсников Тюменского государственного университета, клуб на Одесской, 24 был родным домом, где нам нравилось, куда мы шли, раза два в неделю, и вместе с настоящими спортсменами, занимались, прокачивая мышцы, пресс и набираясь здоровья. Вот для таких ребят наверняка бы не хватило ни одного зала, ни одной сцены, чтобы собраться всем вместе", — отметил Евгений Заболотный.

Председатель гордумы сообщил, что основатель "Антея" Евгений Колтун по ходатайству горожан внесен в список претендентов на присвоение ему звания "Почетный гражданин города Тюмени", депутаты рассмотрят этот вопрос на очередном пленарном заседании гордумы 30 июня, но зал ДК "Нефтяник" уже единогласно поддержал кандидатуру всеми любимого и уважаемого тренера.

В ходе торжества было отмечено, что клуб "Антей" не является бизнес-проектом, он остается социально ориентированной некоммерческой организацией и развивается благодаря энтузиазму руководства клуба, поддержке друзей и благотворителей. В последние годы он активно реализует масштабные проекты, такие как "Спортивный заряд", "Стоп ковид-19", "Область здоровья" и другие, участники которого могут с тренерами заниматься физкультурой бесплатно.