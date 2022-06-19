Депутаты гордумы поздравляют тюменских медиков с профессиональным праздником

Слова признательности за труд и высокий профессионализм депутаты Тюменской городской думы адресовали работникам и ветеранам здравоохранения в День медицинского работника.

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный в поздравлении отметил, что тюменские медработники успешно оказывают помощь не только жителям города, но и приезжающим из других регионов и стран.

"За высокотехнологичной медицинской помощью к тюменским специалистам обращаются не только жители областной столицы и всего региона, но и других городов России и зарубежья. Популярность медицинского туризма в Тюмени с каждым годом растет. В этом заслуга грамотных медицинских работников, которые в условиях сверхнагрузки заботятся о здоровье и жизни людей, проявляют душевную щедрость, чуткость и терпение", - считает Евгений Заболотный.

Особые слова признательности депутаты выражают ветеранам здравоохранения за вклад в развитие медицины и готовность поделиться с молодежью своим богатым трудовым опытом.

"Дорогие работники здравоохранения! Депутаты желают вам крепкого здоровья, новых достижений, добра и благополучия. Пусть исполнятся ваши заветные мечты. Будьте счастливы и продолжайте нести благо людям!" - пожелал медикам Евгений Заболотный.