Тюменцы выступят на закрытии фестиваля "Лето в Тобольском кремле"

Тюменский фольклорный ансамбль "ЯромилЪ" поможет создать праздничную атмосферу перед началом самого масштабного события XIII музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле" – оперы Михаила Глинки "Жизнь за царя".

Фольклорный ансамбль "ЯромилЪ" был создан в 2011 году на базе Тюменского государственного института культуры, руководитель – Руслана Лосева. Основная цель проекта – сохранение, реконструкция и популяризация традиционного фольклорного материала, а также обрядовых действ, бытовавших на территории Западной Сибири. Часть песен были найдены участниками ансамбля во время экспедиций, а обрядовые действия по крупицам восстановлены по воспоминаниям и архивным записям жителей нашего региона."ЯромилЪ" - участник многих мероприятий и конкурсов.

Специально для знакового события фестиваля фольклорный ансамбль подготовил две музыкально-игровые программы каждая из которых будет длится 30 минут. Программы рассчитаны для разновозрастной аудитории. Задушевная русская песня и невероятная энергетика коллектива способны растопить сердца любого зрителя. И наверняка подготовят зрителя к восприятию оперы с историческим сюжетом.

Опера "Жизнь за царя" – редкий гость на оперной сцене: среди причин – масштабность сочинения и исключительная трудность вокальных партий. Солисты Диана Белозор (сопрано), Елизавета Целикова (меццо-сопрано), Андрей Триллер (бас), Сергей Кузьмин (тенор) вместе с хоровой капеллой Тюменской филармонии и Тюменским филармоническим оркестром представят любителям музыки выдающееся произведение русской оперы, сообщила Наталья Рябкова, представитель пресс-службы Тюменского концертно-театрального объединения.