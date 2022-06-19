Спектакль на тему соседства показали тюменцам

В рамках проекта "Архивация нас" прошел показ автофикшна "Аэлита. Инвентаризация", автором которой является менеджер проектов молодёжного театрального центра "Космос" Аэлита Садретдинова. В работе ей помогала режиссер-куратор Карина Бесолти. Подробностями показа с изданием "Тюменская область сегодня" поделилась сама Аэлита.

По словам создательницы, идея проекта родилась спонтанно.

– Мама отдала мне военную форму отца. Вот уже одиннадцать лет как нет папы, он был подполковником полиции. Так вышло, что форма потерялась. Казалось бы, столько времени она не представляла для меня никакой ценности. Но как только форма пропала пришло осознание, что я потеряла не просто вещь, а частичку своего прошлого, своей истории. Это событие оставило неприятный след. Когда мы начали изучать автоэтнографию, этот случай сразу вспомнился и стал отправной точкой в этой истории – рассказала Садретдинова.

Проект представляет собой рассказ о вещах, которые остались после смерти отца Аэлиты. Автор отметила, что одна из частей спектакля предполагает работу зрителя с блокнотом ручной работы, наполненным артефактами, пробуждающими в душе девушки воспоминания о родном человеке. Аэлита добавила, что посетители смогут увидеть видеоряд, найденный и оцифрованный на старых кассетах.

Три года назад девушка переехала в Тюмень и купила квартиру. Она была настолько счастлива, что начала украшать подъезд, добавляя интересные детали.

– Пришла к мысли, что сейчас совсем не развита культура соседства. Каждый живет в своем отдельном мирке, закрываясь от окружающих. А мне бы хотелось знать своих соседей и поддерживать дружеские отношения, – отметила она.

Садретдинова создала чат, в котором соседи могут знакомиться, общаться, делиться своими мыслями и предложениями. Кроме того, было решено организовать атмосферную встречу-чаепитие, на которой бы собрались все соседи девушки. Можно сказать, что это проявление экспериментальной формы театра горожан в действии для всех желающих.