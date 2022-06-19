Больше всего с начала года в Тюменской области подорожали услуги зарубежного туризма

В Тюменской области вырос объем предоставляемых платных услуг. По данным Тюменьстата, в январе-апреле 2022 года он составил 45 млрд 670,7 млн рублей. За аналогичный период прошлого года – 39 млрд 943,6 млн рублей. С промежуточными итогами ознакомился Вслух.ру.

Примечательно, что прирост был отмечен в апреле (12 млрд 116,2 млн), в январе и марте объем превышал 11 млрд, в феврале – 10,7 млрд.

По сравнению с декабрем 2021 года больше всего подорожали услуги зарубежного туризма – индекс составил 134,1%. На втором месте услуги организаций культуры (111,3%), на третьем – медицинские услуги (107,5%).

По сравнению с апрелем 2021 года лидируют услуги зарубежного туризма (134,5%), бытовые (116,6%), организаций культуры (115,8%).