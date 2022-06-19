Тюменцам рассказали о вреде шашлыка для собак

В Тюмени наступило долгожданное лето с соответствующей погодой. И хотя синоптики прогнозируют в выходные – 18 и 19 июня – дожди, шашлычников это не остановит. Приятный запах жареного мяса привлечет питомцев, которых хозяева возьмут с собой на природу. Но стоит помнить, такая пища

Жареное мясо не подходит собакам, и может серьезно им навредить.

- Объясните гостям и членам семьи, что собаку можно радовать только специальными лакомствами. Шашлык или кости от мяса не подходят в качестве угощения для питомца. Конечно, сложно отказать, когда питомец просит угощения, поэтому помимо запрета за человеческую пищу, вы должны приучать собаку не выпрашивать еду, собака раз и навсегда должна это усвоить, чтобы ваши гости случайно не накормили питомца запрещенной едой, - рассказал корреспонденту Мегатюмени кинолог Владимир Голубев.

Правильное и сбалансирование питание – залог крепкого здоровья и долголетия любимой собаки. Правила кормления собак очень важная и серьезная тема для любого собаковода, поскольку от качества питания напрямую зависит здоровье питомцев. В выходные дни лучше заранее готовьте полезные лакомства для собаки, если планируется пикник, на котором у животного будет соблазн выпросить еду со стола.

Помимо того, что жирная, жареная и копченая пища может быть токсичной и опасной для собаки, в состав маринада помимо запрещенных острых специй, зачастую входят лук и чеснок, они плохо влияют на нюх собаки, вызывают диарею и анемию. Постарайтесь не давать их животному даже после термической обработки (продукты становятся еще токсичнее) и в составе других блюд.

Что делать, если собака отравилась

Если вы заподозрили, что питомец съел что-то со стола, нужно обеспечить ему обильное питье и дать сорбент. Наблюдайте за состоянием собаки, если вы заметили ухудшение, немедленно везите его в ветеринарную клинику. Возможно, потребуется промывание желудка.

- Обязательно проверьте, что в вашей аптечке есть сорбенты, такие, например, как активированный уголь, чтобы в экстренных случаях вы всегда могли оказать первую помощь собаке до обращения в ветеринарную клинику, призывают кинологи.