Расходы тюменцев снизились до уровня февраля

Шопинг жителей Тюменской области в январе-апреле 2022 года составил 155 млрд 381,2 млн рублей. Каждый житель за четыре месяца потратил порядка 100 тысяч рублей. С данными Тюменьстата ознакомился Вслух.ру.

Самым затратным оказался март, когда граждане оставили на кассах магазинов 41 млрд 782,9 млн рублей. Однако к апрелю ажиотаж спал – объем покупок оценен в 37 млрд 319,8 млн рублей.

Для сравнения: в январе граждане совершили покупки на 38 млрд 238,4 млн рублей, в феврале – на 37 млрд 950,1 млн рублей. То есть расходы снизились до уровня февраля и даже ниже.

Основная часть покупок традиционно непродовольственные товары. За четыре месяца общий объем в этой группе оценен в 80 млрд 803,5 млн рублей. Пик пришелся на март (21 млрд 911,8 млн рублей), в остальные месяцы суммы превышали 19 млрд рублей.

На продукты жители потратили 74 млрд 577,7 млрд рублей, в том числе 19 млрд 961,1 млн рублей в марте. В январе, феврале и апреле затраты были более 18 млрд рублей.