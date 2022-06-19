Секрет долгого цветения пионов раскрыла тюменский цветовод

Чтобы цветение пионов продлилось дольше, а шапочки пионов были более пышными, яркими и нарядными, их нужно обязательно подкормить.

- Чаще всего использую дрожжевую, зольную, хлебную или крапивные подкормки, бывает, делаю её из куриного помёта, - говорит опытная дачница Зинаида Матвеева. - Порой замешиваю стакан золы в 10-ти литрах воды, настаиваю 2-3 дня, добавляю 2 грамма борной кислоты и опрыскиваю им надземную часть пионов. Все эти средства обеспечивают обильное цветение и усиливают иммунитет пионов. Настой с золой и борной кислотой отравляет муравьев, которые придут полакомиться вкусными лепестками и притащат туда же и тлю.

В засушливые дни поливать кусты нужно раз в неделю, выливая до 10 л воды под взрослое растение. Но лить не прямо под корень, а по периметру вокруг куста.Пионы очень плохо цветут в кислом грунте. Поэтому почву вокруг кустов можно присыпать золой, она нормализует кислотность.

Обязательно сделайте опоры для пионов. Иначе под тяжестью бутонов кусты развалятся, побеги поломаются, никакой красоты не будет. В идеале кусты еще нужно прикрыть от ветра, чтобы порывы не ломали побеги.

Третью подкормку пионов надо сделать после их отцветания.