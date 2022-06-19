Тюменская автоинспекция готовится отметить день рождения ГИБДД

В преддверии Дня образования службы Госавтоинспекции МВД России госавтоинспекция готовит сюрприз для тюменцев.

На стадионе "Геолог" 25 июня пройдет мероприятие по безопасности дорожного движения #ТюменьсГИБДД. Его организаторами вместе с Управлением ГИБДД по Тюменской области выступают футбольный клуб "Тюмень", Общество "Динамо" и Администрация г. Тюмени. В этот День на стадионе пройдут два матча: один с участием сотрудников ГИБДД, второй, товарищеский, с участием известных людей областной столицы, а также руководителей силовых ведомств региона.

Вертолет ЮТэйр Ми-8МТВ совершит демонстрационный полет над стадионом "Геолог", во время которого сбросит парашютистов. Лучшие 12 представителей тюменского парашютного спорта уже готовятся к показательным выступлениям, они приземлятся на поле стадиона.

Для тюменцев будут организованы выставки автомобилей и мотоциклов байкеров, пройдет детская гонка на картингах, различные мастер-классы и конкурсы. А еще запланирован розыгрыш призов, сувениров с логотипом дорожной безопасности, детей угостят мороженым.25 июня, на стадионе "Геолог", начало в 16 часов. Выставки и мастер-классы начнут работу в 15 часов, сообщили в ГИБДД Тюменской области.