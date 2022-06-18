Тюменцы проведут обучение на форуме "УТРО" в ХМАО

Тюменская область станет организатором образовательной площадки "Урал. Вовлеченные сообщества". Ее участники разработают проекты, направленные на продвижение социальных объединений. Заявки на очное участие принимаются до 26 июня на официальном сайте форума "УТРО".

Программа включает два этапа: онлайн-курс с 1 по 31 июля и офлайн-обучение с 6 по 10 августа в городе Ханты-Мансийске. К участию приглашаются лидеры неформальных молодежных объединений, НКО и молодые профессионалы Урала, которые хотят выступить в качестве продюсеров социальных изменений. Всего к треку смогут присоединиться 73 человека.

Команда организаторов от Тюменской области разработает пятидневную образовательную программу с ежедневной нагрузкой по 4–5 часов. Всех молодых людей площадки поделят на четыре группы исходя из объекта продюсирования — сообщество, проект, продукт и пространство.

Как сообщили Moi-portal.ru в пресс-службе Медиацентра молодежной политики региона, каждый участник сможет получить необходимые навыки и конкретный результат: освоить инструменты продюсирования, проанализировать свои компетенции и деятельность с позиции продюсера, а затем — создать индивидуальную карту развития. Итогом работы станет инфопродукт, направленный на продвижение и развитие выбранного объекта.

Программа двух смен форума также будет включать в себя 5 направлений: "Урал. Эко-сообщества", "Урал. Урбанистические сообщества", "Урал. Креативные сообщества", "Урал. Образовательные сообщества", "Урал. ЗОЖ-сообщества".