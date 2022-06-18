Студент из Тюмени принял участие во встрече с президентом России

Член Студсовета Тюменской области, студент медицинского университета Николай Мышьяков на встрече предпринимателей и ученых с В. В. Путиным рассказал о своем проекте и предложил внести поправки в федеральные законы.

В этом году проходит юбилейный двадцать пятый Петербургский международный экономический форум. Перед ним, 9 июня, состоялась встреча молодых предпринимателей и учёных с президентом Российской Федерации, Владимиром Владимировичем Путиным.

На встрече с предложениями выступил тюменский студент. Николай с командой занимается разработкой аппарата AutoHem для автоматического забора крови из вены, который поддерживает стерильность в рабочей зоне. Молодой человек предложил ввести термин "медицинский робот" в перечень Росздравнадзора и выделить отдельно устройства для робот-ассистированной хирургии, внести поправки в ФЗ 258, сообщила Мегатюмень.