Рекордных результатов продуктивности коров добились тюменские животноводы

Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях Тюменской области (за исключением микропредприятий) составила в среднем – 7 тыс. 912 кг на фуражную корову в год. Это, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, является наивысшим достижением за всю историю Тюменской области.

Тюменская область, отмечено в сообщении, занимает лидирующие позиции среди регионов Уральского федерального округа по производству основных видов продукции сельского хозяйства на душу населения. По итогам 2021 года регион занял, первое место по производству молока в хозяйствах всех категорий и в сельскохозяйственных организациях на душу населения, производству яиц в хозяйствах всех категорий и в сельскохозяйственных организациях на душу населения, сообщила Тюменская линия.