Как работать на огороде без последствий для здоровья, рассказал врач

Перед поездкой на дачу пожилым тюменцам лучше подготовиться: взять тонометр, все назначенные доктором таблетки и памятку — как звонить в скорую, рассказала врач-травматолог ОКБ № 2 Анастасия Данилова.

По ее словам, важно договориться с родственниками о времени созвона, чтобы они знали, если что-то пойдет не так.

"Также необходимо соблюдать питьевой режим, потому что на солнце вода испаряется в виде пота, и наш водно-солевой баланс нарушается. Также нужно вовремя опустошать мочевой пузырь, иначе может случиться гипертонический криз — эти две вещи напрямую зависят друг от друга", — рассказала врач Вслух.ру.

Работать стоит не больше двух часов и обязательно следует делать перерывы на 20-30 минут, чтобы нормализовать давление. Садоводство — большая физическая нагрузка, перед ней стоит размяться.

"Не стоит ехать на дачу или выходить в огород, если несколько дней у вас скачет давление и кружится голова. Если вы метеозависимы и знаете, что завтра станет плохо, тоже посидите дома", — добавила Анастасия Данилова.